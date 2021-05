மாநில செய்திகள்

22-வது ஆக்சிஜன் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சென்னை வந்தது: தமிழகத்துக்கு இதுவரை 1,242 டன் ஆக்சிஜன் வினியோகம் + "||" + 22nd Oxygen Express train arrives in Chennai: 1,242 tonnes of oxygen delivered to Tamil Nadu so far

