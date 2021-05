மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாட்டில் ஒரே நாளில் 2,58,583 பேர்களுக்கு தடுப்பூசி 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு செலுத்த மேலும் ரூ.39 கோடிக்கு ‘ஆர்டர்’ + "||" + In Tamil Nadu, 2,58,583 people over the age of 18 will be vaccinated on the same day for an additional Rs 39 crore.

தமிழ்நாட்டில் ஒரே நாளில் 2,58,583 பேர்களுக்கு தடுப்பூசி 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு செலுத்த மேலும் ரூ.39 கோடிக்கு ‘ஆர்டர்’