மாநில செய்திகள்

மின்வாரிய பணியாளர்களையும் முன்கள பணியாளர்களாக அறிவிக்க வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, ஓ.பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள் + "||" + O. Panneerselvam appeals to MK Stalin to declare electricity workers as frontline workers

மின்வாரிய பணியாளர்களையும் முன்கள பணியாளர்களாக அறிவிக்க வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, ஓ.பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள்