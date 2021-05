மாநில செய்திகள்

அண்ணா பல்கலைக்கழக எம்.டெக். படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான அனுமதியை நீட்டிக்க கோரி வழக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Anna University M.Tech. The court directed the federal and state governments to respond to the case seeking extension of admission to the courses

அண்ணா பல்கலைக்கழக எம்.டெக். படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான அனுமதியை நீட்டிக்க கோரி வழக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு