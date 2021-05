மாநில செய்திகள்

பருப்பு கொள்முதல் டெண்டருக்கு விதித்த தடையை நீக்க வேண்டும்: உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு + "||" + Government of Tamil Nadu appeals to High Court to lift ban on pulses procurement

பருப்பு கொள்முதல் டெண்டருக்கு விதித்த தடையை நீக்க வேண்டும்: உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு