மாநில செய்திகள்

கோர்ட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.3½ லட்சம் மோசடி போலி பணி நியமன ஆணை தயாரித்து கொடுத்தவர் கைது + "||" + A man has been arrested for preparing a fraudulent appointment order of Rs 30 lakh to buy a job in a court

கோர்ட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.3½ லட்சம் மோசடி போலி பணி நியமன ஆணை தயாரித்து கொடுத்தவர் கைது