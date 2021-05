மாநில செய்திகள்

பஸ்கள் இயங்காததால் சாலை வரியை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் - ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்கள், முதல்-அமைச்சருக்கு கோரிக்கை + "||" + Road tax should be waived as buses are not running - Omni bus owners, request to First-Minister

பஸ்கள் இயங்காததால் சாலை வரியை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் - ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்கள், முதல்-அமைச்சருக்கு கோரிக்கை