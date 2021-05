மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கால் பாதிக்கப்படும் ஏழைகளுக்கு தங்கு தடையின்றி கோவில்கள் மூலம் உணவு பொட்டலங்கள் வழங்க நிதி ஒதுக்கீடு + "||" + Allocation of funds to provide food parcels through temples without any restriction to the poor affected by the floods

