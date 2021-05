மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போடுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு ஒரே நாளில் 3¼ லட்சம் பேர் செலுத்திக்கொண்டனர் + "||" + The increase in the number of corona vaccinators in Tamil Nadu was paid by 30 lakh people in a single day

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போடுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு ஒரே நாளில் 3¼ லட்சம் பேர் செலுத்திக்கொண்டனர்