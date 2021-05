மாநில செய்திகள்

போக்குவரத்து தொழிலாளர்களையும் முன்கள பணியாளர்களாக அறிவிக்கவேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல் + "||" + O. Panneerselvam insists that transport workers should also be declared frontline workers

போக்குவரத்து தொழிலாளர்களையும் முன்கள பணியாளர்களாக அறிவிக்கவேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல்