மாநில செய்திகள்

பாரதி மகளிர் கல்லூரியில் 100 ஆக்சிஜன் படுக்கை வசதியுடன் கொரோனா சிகிச்சை மையம் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் + "||" + MK Stalin inaugurated the Corona Treatment Center at Bharathi Women's College with 100 oxygen beds

பாரதி மகளிர் கல்லூரியில் 100 ஆக்சிஜன் படுக்கை வசதியுடன் கொரோனா சிகிச்சை மையம் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்