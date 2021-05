மாநில செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு ஒரே குடும்பத்தில் 5 பேர் பலி அதிர்ச்சியில் மூதாட்டி சாவு + "||" + Grandmother dies in shock after Corona kills 5 in same family

கொரோனாவுக்கு ஒரே குடும்பத்தில் 5 பேர் பலி அதிர்ச்சியில் மூதாட்டி சாவு