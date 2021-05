மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு எடுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் திருப்தி ஐகோர்ட்டு பாராட்டு + "||" + Satisfaction Court appreciates all steps taken by the Government of Tamil Nadu to control the spread of corona

