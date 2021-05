மாநில செய்திகள்

லட்சத்தீவு மக்கள் உணவு முறையில் தலையிடுவதா? மத்திய அரசுக்கு, ப.சிதம்பரம் கண்டனம் + "||" + Do Lakshadweep people interfere in the diet? P. Chidambaram condemns the Central Government

லட்சத்தீவு மக்கள் உணவு முறையில் தலையிடுவதா? மத்திய அரசுக்கு, ப.சிதம்பரம் கண்டனம்