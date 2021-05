மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொடர்பான பணிகளில் ஈடுபட்டுவரும் டாக்டர்கள், நர்சுகளுக்கு ஊக்கத்தொகை அரசாணை வெளியீடு + "||" + Government incentive for doctors and nurses involved in corona-related work

கொரோனா தொடர்பான பணிகளில் ஈடுபட்டுவரும் டாக்டர்கள், நர்சுகளுக்கு ஊக்கத்தொகை அரசாணை வெளியீடு