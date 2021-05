மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் ஜூன் 11-ந் தேதி வரை அவசர வழக்குகள் மட்டுமே விசாரிக்கப்படும் ஐகோர்ட்டு அறிவிப்பு + "||" + Due to the full curfew in Tamil Nadu, only urgent cases will be heard till June 11.

தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் ஜூன் 11-ந் தேதி வரை அவசர வழக்குகள் மட்டுமே விசாரிக்கப்படும் ஐகோர்ட்டு அறிவிப்பு