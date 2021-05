மாநில செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் இருந்து 750 ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் இறக்குமதி 8 மாவட்டங்களுக்கு வாகனங்கள் மூலம் மு.க.ஸ்டாலின் அனுப்பி வைத்தார் + "||" + MK Stalin imported 750 oxygen cylinders from Singapore and sent them by vehicles to 8 districts

