மாநில செய்திகள்

காய்கறி போன்று மளிகைப் பொருட்களும் வாகனங்களில் விற்க அனுமதி மேலும் ஒரு வாரம் தளர்வு இல்லா ஊரடங்கு மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + MK Stalin announces one more week of curfew to allow sale of vegetables and other vehicles in vehicles

