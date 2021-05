மாநில செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் கனமழையால் சேதமடைந்த வீடுகளுக்கு தலா ரூ.5000 நிவாரணம்: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Rs 5,000 each for houses damaged by heavy rains in Kumari district: Chief Minister MK Stalin

குமரி மாவட்டத்தில் கனமழையால் சேதமடைந்த வீடுகளுக்கு தலா ரூ.5000 நிவாரணம்: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்