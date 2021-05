மாநில செய்திகள்

வேலைவாய்ப்பை புதுப்பிக்க தவறியவர்களுக்கு சிறப்பு புதுப்பித்தல் சலுகை; தமிழக அரசு ஆணை + "||" + Special renewal offer for those fail to renew employment; Government of Tamil Nadu Order

வேலைவாய்ப்பை புதுப்பிக்க தவறியவர்களுக்கு சிறப்பு புதுப்பித்தல் சலுகை; தமிழக அரசு ஆணை