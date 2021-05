மாநில செய்திகள்

உணவு கிடைக்காமல் பிராணிகள் அவதி: விலங்குகள் நல அமைப்புகளுக்கு முதற்கட்டமாக ரூ.3 லட்சம் தீவன பொருட்கள்; கால்நடை பராமரிப்புத்துறை வழங்கியது + "||" + Animals suffering from lack of food: Rs. 3 lakh foodgrains for animal welfare organizations in the first phase; Provided by the Department of Animal Care

உணவு கிடைக்காமல் பிராணிகள் அவதி: விலங்குகள் நல அமைப்புகளுக்கு முதற்கட்டமாக ரூ.3 லட்சம் தீவன பொருட்கள்; கால்நடை பராமரிப்புத்துறை வழங்கியது