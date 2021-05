மாநில செய்திகள்

ஆப்லைன், பேப்பர்-பேனா முறையில் தேர்வு: என்ஜினீயரிங் படிப்புக்கான ஏப்ரல், மே மாத செமஸ்டர் தேர்வுக்கு பதிவு செய்யலாம்; அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு + "||" + Offline, Paper-Pen Exam: Candidates can register for the April and May Semester Examination for Engineering; Anna University Announcement

ஆப்லைன், பேப்பர்-பேனா முறையில் தேர்வு: என்ஜினீயரிங் படிப்புக்கான ஏப்ரல், மே மாத செமஸ்டர் தேர்வுக்கு பதிவு செய்யலாம்; அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு