மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணியில் பாதிப்பு வருமா? தமிழகத்தில் 3-ந் தேதி முதல் 3 நாள் தடுப்பூசி போடுவது நிறுத்தம் - கையிருப்பு தீர்ந்ததால் அரசு நடவடிக்கை + "||" + Will the corona prevention process be affected? Vaccination will be stopped in Tamil Nadu from the 3rd to the 3rd day

