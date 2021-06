மாநில செய்திகள்

உடனே உற்பத்தியை தொடங்குவதற்கு செங்கல்பட்டு தடுப்பூசி தயாரிப்பு மையம் மெக்கானிக் கடை இல்லை: தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் எல்.முருகன் + "||" + Chengalpattu Vaccine Production Center does not have a mechanic shop to start production immediately: BJP leader L Murugan

உடனே உற்பத்தியை தொடங்குவதற்கு செங்கல்பட்டு தடுப்பூசி தயாரிப்பு மையம் மெக்கானிக் கடை இல்லை: தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் எல்.முருகன்