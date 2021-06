மாநில செய்திகள்

‘‘எம்.ஜி.ஆர்.-ஜெயலலிதா ஆசியுடன் கட்சியை நல்லபடியாக கொண்டுவருவேன்’’ சசிகலா பேசிய ஆடியோவால் அரசியல் களத்தில் பரபரப்பு + "||" + "I will bring the party well with the blessings of MGR-Jayalalithaa," Sasikala said.

‘‘எம்.ஜி.ஆர்.-ஜெயலலிதா ஆசியுடன் கட்சியை நல்லபடியாக கொண்டுவருவேன்’’ சசிகலா பேசிய ஆடியோவால் அரசியல் களத்தில் பரபரப்பு