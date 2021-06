முதல்-அமைச்சரின் தீவிர நடவடிக்கையால் கொரோனா 2-வது அலை 1½ மாதத்தில் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது அமைச்சர் பேட்டி

மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரின் தீவிர நடவடிக்கையால் கொரோனா 2-வது அலை 1½ மாதத்தில் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது அமைச்சர் பேட்டி + "||" + Corona 2nd wave has come under control in 10 months due to the intense action of the First Minister

