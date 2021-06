மாநில செய்திகள்

கருப்பு பூஞ்சை நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்க சென்னை அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் 312 படுக்கைகள் தயார் 119 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் + "||" + Chennai Government Hospitals have 312 beds ready to treat black fungus and 119 people are undergoing treatment

