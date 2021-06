மண்டைக்காடு பகவதி அம்மன் கோவில் கருவறையில் தீ விபத்து பூஜை பொருட்கள் எரிந்து நாசம்

மாநில செய்திகள்

மண்டைக்காடு பகவதி அம்மன் கோவில் கருவறையில் தீ விபத்து பூஜை பொருட்கள் எரிந்து நாசம் + "||" + A fire broke out in the sanctum sanctorum of the Bhagavathi Amman temple in Mandakkad

