மாநில செய்திகள்

செங்கல்பட்டு வளாகத்தில் தடுப்பு மருந்து உற்பத்தியை உடனே தொடங்க வேண்டும் மத்திய மந்திரிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + MK Stalin's letter to the Union Minister to immediately start the production of vaccines at the Chengalpattu campus

செங்கல்பட்டு வளாகத்தில் தடுப்பு மருந்து உற்பத்தியை உடனே தொடங்க வேண்டும் மத்திய மந்திரிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்