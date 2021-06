மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசுடன், இணக்கமாக இருந்து மாநிலத்துக்கு நன்மைகளை கொண்டு வாருங்கள் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, பா.ஜ.க. தலைவர் எல்.முருகன் வலியுறுத்தல் + "||" + Bring benefits to the state by agreeing with the central government. For MK Stalin, the BJP. Chairman L. Murugan insisted

மத்திய அரசுடன், இணக்கமாக இருந்து மாநிலத்துக்கு நன்மைகளை கொண்டு வாருங்கள் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, பா.ஜ.க. தலைவர் எல்.முருகன் வலியுறுத்தல்