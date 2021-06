மாநில செய்திகள்

முன்கள பணியாளர்களாக கருதி தடுப்பூசி போடுவதில் சிறைத்துறை ஊழியர்களுக்கு முன்னுரிமை தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Prison staff to be given priority in vaccinating Tamil Nadu government

