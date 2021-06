மாநில செய்திகள்

நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை இல்லாததால் மேட்டூர் அணையில் நீர்வரத்து சரிவு + "||" + Mettur dam water level decline due to lack of rainfall in catchment areas

நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை இல்லாததால் மேட்டூர் அணையில் நீர்வரத்து சரிவு