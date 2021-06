மாநில செய்திகள்

இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் பழமையான ஆவணங்களை டிஜிட்டல் முறையில் பாதுகாக்கும் திட்டம் + "||" + Project to digitally preserve ancient documents of the Hindu Temple Department

