மாநில செய்திகள்

விருதுநகரில், 200 ஆக்சிஜன் படுக்கை வசதி கொண்ட கொரோனா சிகிச்சை மையம் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி காட்சி மூலமாக திறந்து வைத்தார் + "||" + In Virudhunagar, the corona treatment center with 200 oxygen beds was opened by MK Stalin on video.

விருதுநகரில், 200 ஆக்சிஜன் படுக்கை வசதி கொண்ட கொரோனா சிகிச்சை மையம் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி காட்சி மூலமாக திறந்து வைத்தார்