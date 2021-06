மாநில செய்திகள்

டாக்சி, ஆட்டோ ஓட அனுமதி; தமிழகத்தில் மேலும் ஒரு வாரம் தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு - காய்கறி, மளிகை, இறைச்சி கடைகளை மாலை 5 மணி வரை திறக்க அனுமதி + "||" + Taxi, auto run permission; Curfew extended for another week in Tamil Nadu - Vegetable, grocery, butcher shops allowed to open till 5 pm

டாக்சி, ஆட்டோ ஓட அனுமதி; தமிழகத்தில் மேலும் ஒரு வாரம் தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு - காய்கறி, மளிகை, இறைச்சி கடைகளை மாலை 5 மணி வரை திறக்க அனுமதி