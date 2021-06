மாநில செய்திகள்

8-வது அட்டவணையில் இடம் பெற்றுள்ள 'தமிழ் உள்ளிட்ட அனைத்து மொழிகளும் ஆட்சி மொழியாகிட தி.மு.க. அரசு பாடுபடும்' மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை + "||" + The DMK wants all languages, including Tamil, to be the official language listed in Schedule 8. Government will work 'MK Stalin's statement

