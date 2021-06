மாநில செய்திகள்

விசாரணை என்ற பெயரில் ஓரினச் சேர்க்கையாளர்களை போலீசார் துன்புறுத்தக்கூடாது ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Court orders police not to harass homosexuals in the name of interrogation

