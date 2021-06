மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்க ரூ.160 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + An allocation of Rs 160 crore has been made to provide incentives to government employees involved in corona prevention work

