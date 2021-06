மாநில செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்குச் சென்று தடுப்பூசி செலுத்தப்படுமா? தமிழக அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Will the disabled go to their homes and be vaccinated? ICC court orders Tamil Nadu government to respond

மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்குச் சென்று தடுப்பூசி செலுத்தப்படுமா? தமிழக அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு