மாநில செய்திகள்

சென்னை சேத்துப்பட்டில் நடந்த சம்பவம்: போலீசாரை தரக்குறைவாக திட்டி சண்டை போட்ட பெண் வக்கீலுக்கு சம்மன் + "||" + Incident in Chennai Chetput: Summon to the female lawyer who scolded the police

சென்னை சேத்துப்பட்டில் நடந்த சம்பவம்: போலீசாரை தரக்குறைவாக திட்டி சண்டை போட்ட பெண் வக்கீலுக்கு சம்மன்