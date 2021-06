மாநில செய்திகள்

சசிகலாவுக்கும், அ.தி.மு.க.வுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேட்டி + "||" + Interview with CV Shanmugam, a former minister who has nothing to do with Sasikala and the AIADMK

சசிகலாவுக்கும், அ.தி.மு.க.வுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேட்டி