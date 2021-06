மாநில செய்திகள்

36 நாட்களுக்கு பிறகு கொரோனா பாதிப்பு 20 ஆயிரத்துக்கு கீழ் குறைந்தது + "||" + After 36 days the corona exposure was reduced to less than 20,000

