மாநில செய்திகள்

வதந்திகளை பரப்பி உயிரோடு விளையாடுகிறார்கள்: தடுப்பூசி குறித்து இளைஞர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் எல்.முருகன் அறிக்கை + "||" + Spreading rumors and playing with life: L. Murugan report says youth should be made aware about the vaccine

வதந்திகளை பரப்பி உயிரோடு விளையாடுகிறார்கள்: தடுப்பூசி குறித்து இளைஞர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் எல்.முருகன் அறிக்கை