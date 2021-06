மாநில செய்திகள்

பிளஸ்-1 மாணவர்களுக்கு ஜூன் 3-வது வாரத்தில் இருந்து வகுப்புகள் கல்வித்துறை வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு + "||" + Publication of Academic Guidelines for Classes from Week 3 of June for Plus-1 students

பிளஸ்-1 மாணவர்களுக்கு ஜூன் 3-வது வாரத்தில் இருந்து வகுப்புகள் கல்வித்துறை வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு