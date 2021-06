மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பிற்கு அவசியமான மருத்துவ உபகரணங்களுக்கு விலை நிர்ணயம் தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Government of Tamil Nadu orders pricing of medical equipment required for corona prevention

கொரோனா தடுப்பிற்கு அவசியமான மருத்துவ உபகரணங்களுக்கு விலை நிர்ணயம் தமிழக அரசு உத்தரவு