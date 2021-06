மாநில செய்திகள்

ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் கூடுதல் அரிசி வழங்கப்படும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + The Tamil Nadu government has announced that additional rice will be provided to ration card holders in June and July

