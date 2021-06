மாநில செய்திகள்

வனப்பகுதியின் ஒரு அங்குலம் நிலத்தைக்கூட ஆக்கிரமிக்க அனுமதிக்கக்கூடாது தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Court orders Tamil Nadu government not to allow encroachment on even an inch of forest land

வனப்பகுதியின் ஒரு அங்குலம் நிலத்தைக்கூட ஆக்கிரமிக்க அனுமதிக்கக்கூடாது தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு