மாநில செய்திகள்

மதுரை-தூத்துக்குடி இடையிலான தொழில் வழிச்சாலையை மேம்படுத்த திட்டம் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தகவல் + "||" + Minister Thangam Tennarasu informed about the project to improve the industrial corridor between Madurai and Thoothukudi

மதுரை-தூத்துக்குடி இடையிலான தொழில் வழிச்சாலையை மேம்படுத்த திட்டம் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தகவல்