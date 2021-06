மாநில செய்திகள்

நாளை திருச்சிக்கு பயணம்: கல்லணையில் தூர்வாரும் பணிகளை மு.க.ஸ்டாலின் பார்வையிடுகிறார் + "||" + Trip to Trichy tomorrow: MK Stalin visits the excavation work at the fort

நாளை திருச்சிக்கு பயணம்: கல்லணையில் தூர்வாரும் பணிகளை மு.க.ஸ்டாலின் பார்வையிடுகிறார்