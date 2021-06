மாநில செய்திகள்

கடும் விலை உயர்வை கண்டித்து பெட்ரோல் நிலையங்கள் முன்பு நாளை காங்கிரஸ் ஆர்ப்பாட்டம் கே.எஸ்.அழகிரி அறிக்கை + "||" + KS Alagiri reports that Congress will protest tomorrow in front of petrol stations condemning the sharp rise in prices

